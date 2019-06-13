Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Страна мечты: где россияне хотят встретить старость

Фото: www.globallookpress.com
Больше всего соотечественникам нравится Европа

Италия, Испания, Норвегия, Германия и Швейцария – в этих государствах жители РФ хотели бы жить на пенсии.

К такому выводу пришли эксперты сервиса Aviasales, сообщает РИА "Новости". При этом Италию назвали страной мечты почти 20% опрошенных. Россиян привлекает тамошний климат, экологически чистые фрукты и овощи, дешевое вино и туристические достопримечательности.

Испанию в качестве тихой гавани выбрали 10% респондентов, Норвегия, Германия и Швейцария набрали по 9%. Еще 6% соотечественников хотели бы на пенсии жить на Кипре, столько же голосов получил Таиланд.

Греция и Нидерланды приглянулись 4% будущих пенсионеров, жизнь в Чехии выбрали 3% ответивших. Более всего в жизни за границей россиянам нравятся качественные продукты, хорошие дороги, экология и чистый воздух. 

Кроме того, россияне считают, что с комфортом можно жить в старости в Австралии, Новой Зеландии, Грузии, Японии, Словакии, Франции, Черногории и Сингапуре.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей