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Италия, Испания, Норвегия, Германия и Швейцария – в этих государствах жители РФ хотели бы жить на пенсии.
К такому выводу пришли эксперты сервиса Aviasales, сообщает РИА "Новости". При этом Италию назвали страной мечты почти 20% опрошенных. Россиян привлекает тамошний климат, экологически чистые фрукты и овощи, дешевое вино и туристические достопримечательности.
Испанию в качестве тихой гавани выбрали 10% респондентов, Норвегия, Германия и Швейцария набрали по 9%. Еще 6% соотечественников хотели бы на пенсии жить на Кипре, столько же голосов получил Таиланд.
Греция и Нидерланды приглянулись 4% будущих пенсионеров, жизнь в Чехии выбрали 3% ответивших. Более всего в жизни за границей россиянам нравятся качественные продукты, хорошие дороги, экология и чистый воздух.
Кроме того, россияне считают, что с комфортом можно жить в старости в Австралии, Новой Зеландии, Грузии, Японии, Словакии, Франции, Черногории и Сингапуре.
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Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется