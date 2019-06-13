Больше всего соотечественникам нравится Европа

Италия, Испания, Норвегия, Германия и Швейцария – в этих государствах жители РФ хотели бы жить на пенсии.

К такому выводу пришли эксперты сервиса Aviasales, сообщает РИА "Новости". При этом Италию назвали страной мечты почти 20% опрошенных. Россиян привлекает тамошний климат, экологически чистые фрукты и овощи, дешевое вино и туристические достопримечательности.

Испанию в качестве тихой гавани выбрали 10% респондентов, Норвегия, Германия и Швейцария набрали по 9%. Еще 6% соотечественников хотели бы на пенсии жить на Кипре, столько же голосов получил Таиланд.

Греция и Нидерланды приглянулись 4% будущих пенсионеров, жизнь в Чехии выбрали 3% ответивших. Более всего в жизни за границей россиянам нравятся качественные продукты, хорошие дороги, экология и чистый воздух.

Кроме того, россияне считают, что с комфортом можно жить в старости в Австралии, Новой Зеландии, Грузии, Японии, Словакии, Франции, Черногории и Сингапуре.

