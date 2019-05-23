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Теперь россияне смогут без лишних хлопот с оформлением документов отправиться в одну из 12 стран Южной Америки. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Это стало возможным благодаря двустороннему соглашению между Россией и Республикой Суринам, которое вступило в силу 13 мая.
"Это очень важное событие, потому что оно носит знаковый характер – отныне все пространство Южной Америки, а в него ходит 12 государств, является безвизовым для россиян",
– цитирует Захарову ТАСС.
Москва и дальше планирует заключать соглашения, способствующие взаимной отмене виз с другими странами, отметила она.
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