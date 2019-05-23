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Захарова: 12 стран отменили визы с Россией

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
В преддверии летних отпусков появились альтернативы отдыху в Турции

Теперь россияне смогут без лишних хлопот с оформлением документов отправиться в одну из 12 стран Южной Америки. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Это стало возможным благодаря двустороннему соглашению между Россией и Республикой Суринам, которое вступило в силу 13 мая.

"Это очень важное событие, потому что оно носит знаковый характер – отныне все пространство Южной Америки, а в него ходит 12 государств, является безвизовым для россиян",

цитирует Захарову ТАСС.

Москва и дальше планирует заключать соглашения, способствующие взаимной отмене виз с другими странами, отметила она.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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