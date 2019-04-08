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Россия и Турция в будущем откажутся от виз

Фото: pixabay.com
Пока речь идет об отдельных категориях граждан

Россияне, профессия которых связана с перевозками, вскоре смогут пересекать российско-турецкую границу совершенно свободно. Ее откроют для профессиональных водителей, то есть для тех, кто сидит за рулем, например, экскурсионных автобусов или большегрузов.  

В ближайшем будущем вопрос безвиза будет решен, заверил президент РФ Владимир Путин. Об этом шла речь в ходе совместных переговоров с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

"Мы намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей",

цитирует Путина ТАСС. Итоги беседы на высшем уровне лидеры подвели на пресс-конференция. Как раз на ней и прозвучало заявление об отмене виз, уточняет "Царьград". Когда именно въезд в теплую страну будет без особого на то разрешения, главы государств пока не уточнили. 

Ксения АНДРЕЕВА
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