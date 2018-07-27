Москва и Пекин договорились о безвизе

Поднебесная распахнет двери перед туристами из РФ

Российские граждане в скором времени смогут ездить в Китай по заграничному паспорту. Получать визу в консульстве КНР будет не нужно. Власти двух стран достигли договоренности по этому вопросу, сообщил заместитель главы Федерального агентства по туризму России Николай Королев.



Все необходимые документы по двустороннему безвизовому туристическому обмену будут подписаны уже совсем скоро. "Мы достигли понимания с китайской стороной и проведем еще ряд рабочих встреч по этому вопросу. В ближайшее время выйдем к итоговому документу, который будет подписан", – заявил чиновник в интервью ТАСС.

Отмена визового режима – это сложный и многосторонний процесс, связанный в том числе с созданием особого порядка пересечения границы и пребывания на территории другой страны. Но все эти задачи будут решены, поскольку безвиз для увеличения турпотока "хорошо вписывается в общую политику российского государства".

По словам замглавы Ростуризма, китайцев интересуют не только российские столицы, Золотое кольцо и озеро Байкал. У туристов из этой страны наблюдается огромный спрос на поездки в арктические регионы РФ, которые привлекают их уникальной природой, редкими природными явлениями и комплексной экосистемой.

"У Китая нет арктических территорий, и, естественно, такой вид туризма для КНР представляет повышенный интерес… Китайские туроператоры уже приезжали в Архангельскую область, изучали туристический рынок с точки зрения организации поездок китайских туристов", – отметил Королев. Договоренности о развитии этого направления, по его словам, были достигнуты на уровне заместителей руководителей правительств двух стран.

У китайской стороны есть понимание, что наплыв туристов представляет определенную угрозу сохранности природного комплекса. Поэтому "китайцы готовы внедрять как туристические технологии, так и решить вопросы регулирования, контроля над пребыванием туристов на этой территории", добавил чиновник.

В апреле власти Поднебесной отменили визовый режим для российских туристов при посещении острова Хайнань. С 1 мая 2018 г. в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в данной провинции.

Действующее соглашение России и КНР о безвизовых поездках было подписано в 2000 году. По нему россияне и китайцы могут путешествовать по территории соседнего государства без виз организованными группами от 5 до 50 человек в течение 15 дней. Москва и Пекин несколько лет обсуждают сокращение количество туристов в группе до трех человек, увеличение времени поездки и упрощение процедуры ее оформления.