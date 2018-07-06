Отдыхай не хочу: Россия и ОАЭ отменили визы

Москва рассчитывает на встречный турпоток

В столице Татарстана заседает межправительственная комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Сегодня стороны отменили визы для туристов и путешественников России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Встречу возглавляют министры: промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зайд аль-Нахайян.

"Мы сегодня были свидетелями подписания межправительственного соглашения об отмене визового режима для граждан России и Эмиратов", – цитируют российского политика "РИА Новости".

По его мнению, безвиз повысит деловую мобильность и увеличит турпоток, причем с обеих сторон. В прошлом году из России в ОАЭ слетали 750 тысяч наших граждан, что вполовину больше предыдущих показателей. Соотечественники "инвестировали" в экономику чужой страны $2,3 млрд. Российские власти надеются на встречный турпоток из Эмиратов

Впрочем, получить туристическую визу в Дубай и до этого не составляло особого труда. С февраля прошлого года штамп, дающий право пребывать в стране не больше 30 дней, проставлялся по прилете. Без визового сбора.

Кроме упрощения процедуры пересечения границы, министры обеих стран рассмотрели и другие вопросы, обсудив экономическое сотрудничество, а также отношения в авиационной и автомобильной промышленности, в цветной металлургии и энергетике.