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Президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.Н. Примакова РАН академик Александр Дынкин заявил, что в Евросоюзе для улучшения отношений с РФ ряд политиков предлагают отменить визы.
"Я думаю, как минимум это обсуждается на политическом уровне в Германии", – приводит "Российская газета" слова академика. Дынкин добавил, что такую идею поддерживает, к примеру, известный немецкий политик Вольфган Ишингер, который не склонен разбрасываться словами попусту.
По мнению Дынкина, у Москвы есть общие интересы не только с Брюсселем, но и с такими азиатскими странами, как Китай и Индия. Поэтому в своей политике следует исходить из того, что Россия является Евротихоокеанской державой, не ограничиваясь только Европой или, напротив, одним Китаем.
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