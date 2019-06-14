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Водители и строители останутся в старости без работы

Фото: www.globallookpress.com
Малообразованные женщины легче мужчин переживают предпенсионный период

Знания – сила. Эту истину все чаще приходится вспоминать россиянам, приблизившимся к преклонному возрасту. Эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и РАНХиГС проанализировали рынок труда в России и выяснили интересные тенденции.

Так, пожилые мужчины с высшим образованием испытывают меньше проблем с трудоустройством, чем люди, окончившие средние и даже средние специальные образовательные учреждения. Последних обычно вытесняет не только молодежь, но и трудовые мигранты из ближнего зарубежья.

В итоге мужчинам в предпенсионном возрасте выбирать не приходится: они вынуждены соглашаться на традиционно женскую работу в сфере торговли и обслуживания, что зачастую сильно бьет по их самолюбию.

Фото: www.globallookpress.com

"У мужчин многие изменения можно охарактеризовать как деградацию профессиональной структуры занятости", – цитирует РБК экспертов.

При этом женщины подобных проблем практически не испытывают. Большинство желающих находят себе работу по душе и после 50 лет, независимо от образования.

В России права сотрудников предпенсионного возраста защищены  законодательно. За необоснованное увольнение этой категории граждан или отказ им в трудоустройстве работодателю грозит уголовное преследование.

Николай ВИКТОРОВ
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