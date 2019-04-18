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Будущих пенсионеров обманывают аферисты

Фото: www.globallookpress.com
Мошенники пользуются путаницей в головах россиян

Изменения в пенсионном законодательстве, вступившие в силу в начале 2019 г., открыли поле для деятельности злоумышленников. Прикрываясь названиями известных организаций и законодательных актов, они обещают гражданам помощь, а сами выманивают крупные суммы.

Одна из мошеннических схем направлена на граждан предпенсионного возраста, пишут "Известия". На сайтах, практически копирующих страницы федеральных СМИ, аферисты размещают статьи о том, как работающие россияне потеряли часть своих пенсионных накоплений с связи с несанкционированным переводом их средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). И там же указывается ссылка на сайт несуществующей организации "Национальный отдел возвратов пенсионных накоплений".

Пользователям, перешедшим по ссылке, предлагается вбить свои данные и узнать, причитается ли им какая-нибудь сумма. Ответ всегда оказывается положительным, сумма – заманчивой, в несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей. Далее предлагается "оплатить пошлину" за оформление "возврата". За одной квитанцией следует другая, в итоге, пока до гражданина дойдет, что его "нагревают", он успевает перечислить тысяч 10 и больше.

Фото: www.globallookpress.com

В Пенсионном фонде России (ПФР) напоминают: всю информацию о пенсионных накоплениях россияне могут бесплатно проверить на своих лицевых счетах, но выплата накопительной части положена только после достижения пенсионного возраста.

Если же вы стали жертвой подобного мошенничества, не поленитесь обратиться в правоохранительные органы, даже если вам не жаль денег за "пошлину". Благодаря личным данным, которые получают в этом процессе злоумышленники, гражданин неожиданно может оказаться заемщиком крупной суммы. Денег этих он не увидит, а отдавать придется ему.

Николай ВИКТОРОВ
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