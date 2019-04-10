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Мошенники научились законно обманывать пенсионеров

Фото: www.globallookpress.com
Неграмотность населения играет на руку аферистам

Сотни жалоб ежедневно получают в региональных отделениях Пенсионного фонда России. Пожилые люди недовольны, что потратили огромные суммы итоге получили отказ. На самом деле, они стали жертвой мошенников.

Помочь "добиться прибавки" и доказать, что "положено больше", предлагают многочисленные юридические фирмы по всей стране. Доверчивые россияне в Омске, Калининграде, Москве, Новосибирске и т.д. клюют на обещания, несут документы, оплачивают составление заявлений. В среднем, эти услуги юристов обходятся пенсионерам в 10 тыс. рублей, сообщает Первый канал.

Но когда эти бумаги поступают в ПФР, там их возвращают: составлены неграмотно, со ссылками на законы, уже утратившие силу.

Фото: www.globallookpress.com

Вообще, чтобы подать заявление на перерасчет пенсии, услуги юристов не нужны. Все пишется от руки в МФЦ или непосредственно отделении ПФР. А юридические фирмы пользуются неграмотностью граждан и предлагают "помощь". Причем делают все строго по закону – заключают договор об оказании юридических услуг или консультации. И ведь не возразить: консультация была, заявление написано. А то, что можно было все сделать бесплатно в другом месте или что на запрос получен отказ, так это уже другой вопрос. На это в суд не подать.

Николай ВИКТОРОВ
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