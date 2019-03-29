С самым веселым днем в году пожилых людей поздравят долгожданной прибавкой

С первого апреля россияне на заслуженном отдыхе в среднем будут получать от государства 9 266 рублей. У особенных детей и инвалидов размер соцпенсии – на порядок больше: 13 674 и 13 812 рублей соответственно.

Выплаты инвалидам, которые пострадали на войне, составят свыше 30 тыс. руб. Около 40 тыс. руб. по сумме двух пенсий после индексации будут получать участники Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном портале Пенсионного фонда РФ.

Приятный сюрприз коснется 4 млн россиян, большая часть из них – получатели социальных пенсий. Всех долгожданная прибавка ждет с 1 апреля на 2%, напоминает НСН.