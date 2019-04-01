Теперь официально: россиянам гарантировали высокую пенсию

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Россиянам гарантировали высокую пенсию

Фото: www.globallookpress.com
Президент подписал закон об индексации выплат выше прожиточного минимума

Закон о дополнительном повышении пенсий окончательно вступил в силу. Сегодня подпись на нем поставил глава государства. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает новые правила доиндексации пенсионных выплат выше прожиточного минимума. По новой схеме государство сначала будет устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе. И только после этого будет осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

Благодаря поправкам в законодательство материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации. Закон вступает в силу задним числом: пенсии будут пересчитаны по новым правилам с 1 января 2019 года.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Рассчитанные по-новому пенсии начнут выплачивать уже в мае. Согласно предварительным подсчетам, выплаты коснутся 3,9 миллиона человек, сообщает Ura.ru. В бюджете на соответствующие цели заложен необходимый объем средств. В нынешнем году государство дополнительно выплатит пенсионерам 15-20 млрд рублей.

С инициативой перерасчета пенсионных выплат президент РФ Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному Собранию. Государственная дума приняла соответствующий закон 21 марта. Совет Федерации одобрил его 27 марта.

С 1 апреля в России проиндексировали и социальные пенсии. На их получателях не отразилось январское повышение страховых пенсий на 7%. Согласно решению правительства выплаты увеличат на 2%. В результате инвалиды I группы получат прибавку в размере 207 руб. в месяц, инвалиды II и III группы – 103 и 88 руб. соответственно. Ликвидаторам последствий чернобыльской аварии добавят 259 руб., несовершеннолетним сиротам – 207 руб. в месяц.

Андрей ФИЛАТОВ
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