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Москвичей предупредили об аферах со счетчиками

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
В мэрии рекомендовали не разговаривать с мошенниками

Новый способ обмана населения придумали проходимцы в Москве. Они звонят на домашние номера и "напоминают" гражданам, что срок замены приборов учета воды подходит к концу. Бойко перечисляя названия законов и номера подзаконных актов, они убеждают собеседника срочно назначить визит сантехника, который по "официальному" тарифу поменяет счетчик. Пенсионерам и инвалидам предлагается "скидка".

Жертвами мошенников чаще всего становятся как раз пожилые люди, которые на "вы" с интернетом. Поскольку проверить слова неизвестного оператора очень легко, достаточно посмотреть в личном кабинете на официальном портале города истинный срок замены счетчиков.

Если такой возможности нет, лучше сразу позвонить в свою управляющую компанию и развеять все сомнения, советуют на сайте мэра Москвы.

Фото: Агентство городских новостей

"Вопросами, связанными с общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, в городе занимается только одна организация – ГБУ "Единый информационно-расчетный центр города Москвы" (ГБУ "ЕИРЦ города Москвы"). Ее сотрудники не обзванивают население и не приходят с личными визитами", – подчеркивается в сообщении.

Вообще же, если вам позвонили из некой организации с предложением подобных услуг, лучше всего вежливо, но твердо закончить разговор. Мошенники умеют втираться в доверие, поэтому не нужно давать им шанса.

Вера СВЕТЛОВА
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