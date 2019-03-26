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Телефонные мошенники придумали новый способ заработка

Фото: www.globallookpress.com
Уловки меняются, цели остаются прежними

Фантазия аферистов не знает границ. Жаль, что они не пускают ее в правовое русло. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана. Они звонят абонентам сотовой связи "Билайн" и навязывают свою помощь: мол, у человека на линии проблемы со связью. Чтобы их устранить, надо следовать подсказкам псевдооператора.

"Я буду вам диктовать коды, вы должны их ввести",

приказал он собеседнице издания "Говорит Москва", которая, заподозрив неладное, ослушалась, и ее деньги остались целы. На что от лжесотрудника "Билайна" посыпались угрозы о том, что сим-карта будет заблокирована. Испугавшиеся шантажа клиенты были вынуждены распрощаться с некоторыми суммами со своих карт, привязанным к номерам, по которым мошенники звонили.

Еще одна их потенциальная жертва – из Саранска. С девушкой связалась якобы сотрудница "Сбербанка" и сообщила о произвольных транзакциях, в результате которых владелица карты лишилась двух тысяч рублей. Если собеседница не сообщит номер и код безопасности, операции продолжаться, пишет портал Stolica-s.su.

Однако жительница Саранска не растерялась. Она объяснила звонившей, что от пары тысяч не обеднеет, поскольку располагает несметными богатствами – на счету у нее 40 трлн евро. Повесив трубку, обратилась в банк, настоящие специалисты которого никогда не запрашивают подобную информацию. 

Ксения АНДРЕЕВА
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