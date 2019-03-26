Уловки меняются, цели остаются прежними

Фантазия аферистов не знает границ. Жаль, что они не пускают ее в правовое русло. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана. Они звонят абонентам сотовой связи "Билайн" и навязывают свою помощь: мол, у человека на линии проблемы со связью. Чтобы их устранить, надо следовать подсказкам псевдооператора.

"Я буду вам диктовать коды, вы должны их ввести",

– приказал он собеседнице издания "Говорит Москва", которая, заподозрив неладное, ослушалась, и ее деньги остались целы. На что от лжесотрудника "Билайна" посыпались угрозы о том, что сим-карта будет заблокирована. Испугавшиеся шантажа клиенты были вынуждены распрощаться с некоторыми суммами со своих карт, привязанным к номерам, по которым мошенники звонили.

Еще одна их потенциальная жертва – из Саранска. С девушкой связалась якобы сотрудница "Сбербанка" и сообщила о произвольных транзакциях, в результате которых владелица карты лишилась двух тысяч рублей. Если собеседница не сообщит номер и код безопасности, операции продолжаться, пишет портал Stolica-s.su.

Однако жительница Саранска не растерялась. Она объяснила звонившей, что от пары тысяч не обеднеет, поскольку располагает несметными богатствами – на счету у нее 40 трлн евро. Повесив трубку, обратилась в банк, настоящие специалисты которого никогда не запрашивают подобную информацию.