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Проще простого: как определить итоговый размер пенсии

Фото: www.globallookpress.com
Россиянам напомнили о двух легких способах

Работающие пенсионеры получают выплаты без индексации. Прибавка фиксируется на индивидуальном счете человека в пенсионной системе. В Пенсионном фонде России рассказали, как россияне, готовящиеся уволиться, могут узнать, какая пенсия их ждет после выхода на заслуженный отдых.

Пенсионеры могут зайти в свой личный кабинет на сайте организации. Там есть вся информация о том, какую пенсию человек получает на данный момент и какие выплаты его ждут после увольнения. Люди, которые не владеют компьютером, могут узнать полный размер своей пенсии в любом отделении ПФР.

Как отмечает "Российская газета", работающие пенсионеры ощущают надбавку раз в год – 1 августа, тогда происходит перерасчет выплаты за счет отчислений, которые делает работодатель.

При этом в ПФР напоминают, что после увольнения человек получит пенсию нового размера в течение 2-3 месяцев. Такая задержка связана с отчетностью работодателя, а также с необходимостью перерасчета с учетом последних отчислений со стороны бывшего места труда.

Любопытно, что если пенсионер захочет вернуться на работу, то размер выплаты не изменится, но следующие индексации "заморозятся". 

Полина ИВАНОВА
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