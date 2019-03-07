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Мошенники обокрали пенсионерку с помощью гипноза

Из-под носа женщины увели таксу

Жительница Санкт-Петербурга стала жертвой аферистов. Она выгуливала собаку на Васильевском острове, как вдруг, откуда ни возьмись, к ней подошла незнакомка и с помощью гипноза увела таксу, за которой пенсионерка присматривала, пока хозяйка питомца лежит в больнице.  

Инцидент произошел 2 марта, однако в полицию женщина обратилась лишь спустя 4 дня, уточняет FlashNord. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства кражи.

Ксения АНДРЕЕВА
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