Мошенники обокрали пенсионерку с помощью гипноза

Из-под носа женщины увели таксу

Жительница Санкт-Петербурга стала жертвой аферистов. Она выгуливала собаку на Васильевском острове, как вдруг, откуда ни возьмись, к ней подошла незнакомка и с помощью гипноза увела таксу, за которой пенсионерка присматривала, пока хозяйка питомца лежит в больнице.

Инцидент произошел 2 марта, однако в полицию женщина обратилась лишь спустя 4 дня, уточняет FlashNord. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства кражи.