Мошенники обокрали пенсионерку с помощью гипноза

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Жительница Санкт-Петербурга стала жертвой аферистов. Она выгуливала собаку на Васильевском острове, как вдруг, откуда ни возьмись, к ней подошла незнакомка и с помощью гипноза увела таксу, за которой пенсионерка присматривала, пока хозяйка питомца лежит в больнице.
Инцидент произошел 2 марта, однако в полицию женщина обратилась лишь спустя 4 дня, уточняет FlashNord. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства кражи.
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