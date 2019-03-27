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Россиян ждет внеочередное повышение пенсий

Фото: www.globallookpress.com
Выплаты вырастут до прожиточного минимума

Закон о социальной доплате к пенсиям одобрен верхней палатой парламента. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Совета Федерации.

Документ устанавливает новые правила доиндексации пенсионных выплат выше прожиточного минимума. По новой схеме государство сначала будет устанавливать социальную доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе. И только после этого будет осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат, передает РИА "Новости".

Благодаря нововведению материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации. Закон введен в действие задним числом – с 1 января 2019 года. В ходе сегодняшнего заседания председатель социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский отметил, что выплаты коснутся 3,9 млн человек, отмечает RT.

Фото: council.gov.ru

С инициативой перерасчета пенсионных выплат в ходе послания Федеральному Собранию выступил президент РФ Владимир Путин. Государственная дума приняла соответствующий закон 21 марта.

Ранее в правительстве сообщали, что доиндексацию по новым принципам произведут при очередных выплатах. По данным министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, выплаты по новому порядку могут начаться уже в мае. В бюджете на этот года на соответствующие цели заложен необходимый объем средств. В нынешнем году государство дополнительно выплатит пенсионерам 15-20 млрд рублей.

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии. На их получателях не отразилось январское повышение страховых пенсий на 7%. Согласно решению правительства, выплаты увеличат на 2%.

В результате инвалиды I группы получат прибавку в размере 207 рублей в месяц, инвалиды II и III группы – 103 и 88 рублей соответственно. Ликвидаторам последствий чернобыльской аварии добавят 259 рублей, несовершеннолетним сиротам – 207 рублей в месяц.

Андрей ФИЛАТОВ
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