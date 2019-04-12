Россиянам пересчитают выплаты, а также компенсируют недополученные с января по апрель деньги

Конец весны подарит россиянам солидного возраста приятный сюрприз. Май введет премиальную традицию. Иными словами, с этого месяца пожилые люди могут рассчитывать на прибавку к пенсии, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Сейчас там ведется перерасчет. Правда, увеличение выплат коснется лишь получателей минимальных пенсий, размер которых должен превзойти региональный прожиточный минимум.

От претендентов ничего не требуется, так как процесс носит беззаявительный характер. Обладатели "минималок" получат бонус уже в мае. Им не только пересчитают выплаты, но еще и компенсируют недополученные с января по апрель деньги. Пенсионный вопрос коснется более 4 миллионов россиян.

Доиндексация завершится 1 июля, пишет "Российская газета". С этого дня почти в двое – с 5,5 тыс. до 10 тыс. руб. – вырастет сумма соцвыплат для нескольких категорий граждан. Новость касается инвалидов с детства первой группы и тех, кто ухаживает за особенными детьми. Речь идет о неработающих пенсионерах и опекунах.