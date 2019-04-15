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Раскрыты способы повышения пенсии

Фото: www.globallookpress.com
Россияне могут повлиять на размер выплат по старости

Главное условие для хорошей пенсии – официальное трудоустройство. Но и, кроме этого, есть ряд хитростей, которые могут помочь изменить размер выплат в большую сторону.

Россиянин может сам выбрать любой период до 2002 г., когда в течение 5 лет подряд у него была наиболее высокая зарплата, и принести соответствующую справку, рассказали News.ru в ПФР. Положительно скажется также отложенный выход на пенсию.

Не стоит отставлять без внимания и отчисления, которые работодатель делает в ПФР, – от них зависит размер будущей пенсии.

Фото: www.globallookpress.com

Граждане РФ могут и сами делать дополнительные отчисления, участвуя в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, напоминает РИА ФАН.

Перерасчет уже назначенной пенсии могут произвести в случае изменения количества нетрудоспособных членов семьи на иждивении и при переезде на Крайний Север. Главное, знать свои возможности и не упускать их. 

Николай ВИКТОРОВ
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