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Прибавка к пенсиям окажется меньше заявленной

Фото: www.globallookpress.com
Хорошие намерения правительства съест инфляция

По расчетам Минэкономразвития, страховые выплаты старикам в 2024 г. будут на 39,4% больше, чем в 2018-м. Но это на бумаге. В реальности часть прибавки исчезнет из-за инфляции. Причем значительная часть: на деле получится, что пенсионерам проиндексируют выплаты на 1,5% в год, или на 9,5% за весь период. Об этом рассказал замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Эти цифры соответствуют обещаниям повысить пенсии неработающим старикам на 1 тыс. руб. в год. Сейчас размер страховой выплаты этим категориям граждан составляет в среднем 15,4 тыс. рублей. К 2024 г. увеличится до 20 тыс. рублей.

Но и для обеспечения этих выплат государству придется помочь Пенсионному фонду бюджетными средствами. Сам ПФР справится с задачей, только если вырастут зарплаты работающих россиян и, как следствие, отчисления в ПФР.

Фото: www.globallookpress.com

Как пояснил "Известиям" член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов, чтобы средняя пенсия составляла даже нынешние 15 тыс. руб., зарплаты граждан должны быть не меньше 30 тысяч. А до тех пор без субсидирования ПФР не обойтись, несмотря даже на повышение пенсионного возраста.

Николай ВИКТОРОВ
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