Стало известно, кто может рассчитывать на выплаты

Получать пенсию в России возможно, лишь переехав на ПМЖ. Об этом новоявленным соотечественникам из самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской областей сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

Несмотря на то, что жителям Донбасса будут оперативно выдавать паспорта граждан нашей страны, рассчитывать на полноценный соцпакет на расстоянии они не могут. Выплаты им будет производить то государство, где люди пребывают.

"Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются",

— пояснили в ПФР РБК. Те, кто вместе с гражданством захотят сменить и место жительство, будут получать денежные довольствия в рамках российского закона. Для этого, кроме паспорта, нужна будет трудовая книжка и еще некоторые документы, которые перечислены на сайте Пенфонда.

Заявителям также напомнили об изменении возраста выхода на заслуженный отдых. Начисляться выплаты будут из расчета валютного курса, который на данный момент составляет 1 к 2,43 руб. Неработающим пенсионерам их доведут до прожиточного минимума.