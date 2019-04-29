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Пенсионеры получат очередную прибавку

Фото: www.globallookpress.com
С 1 мая перемены в жизни почувствуют старики и водители

Дополнительно по 9,5 тыс. рублей в месяц начнут получать с 1 мая ветераны Великой Отечественной войны. Прибавка положена тем, кто в годы ВОВ служил в действующей армии и других силовых структурах, был партизаном, работал в подполье или разведке, награжден медалью "За оборону Ленинграда", а также граждане, получившие в детстве инвалидность из-за ранения, передают "Известия".

Кроме того, в мае будет произведен перерасчет социальных доплат к страховым пенсиям неработающих пенсионеров. После вступления в силу нового пенсионного законодательства некоторые старики получили прибавку к базовой выплате, но потеряли региональные доплаты, в итоге фактически не заметили индексации. Теперь индексация будет производиться после того, как ежемесячную пенсию доведут с помощью доплат до регионального минимума. Недополученные с января средства пенсионерам компенсируют до 1 июля.

С 1 мая начинается новый этап амнистии капиталов. Теперь российским предпринимателям придется не просто заявлять об имеющихся счетах в зарубежных банках, но и переводить средства в РФ. Решившимся на это предоставят определенные налоговые льготы.

Фото: www.globallookpress.com

Дорожные знаки с 1 мая станут меньше. Если раньше стандартом считался размер 70 на 70 см, то теперь разрешено делать таблички 50 на 50 см и даже 40 на 40 см, пишет сайт "Комсомольская правда". Устанавливать уменьшенные знаки будут в центрах городов и зонах исторической застройки, где запрещен высокоскоростной режим. Там, где разрешено развивать большую скорость, оставят крупные знаки.

Николай ВИКТОРОВ
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