Выплаты ко Дню Победы станут ежегодными

В ПФР пояснили про подарок ветеранам

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат дополнительные 10 тыс. руб. вместе с майской пенсией. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

В ведомстве предупредили, что начисление и выплата пенсий и пособий в этом году может произойти раньше, чем обычно, из-за длительных майских праздников, пишет "Российская газета".

Приказ о ежегодной выплате ко Дню Победы ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Если в прежние годы такой денежный подарок ветеранам оформлялся отдельным решением главы государства, то теперь данная выплата переведена в разряд ежегодных.

Рассчитывать на нее могут россияне, проживающие, в том числе, в Прибалтийских странах, кто в годы ВОВ служил в Красной армии и других силовых структурах, был партизаном, работал в советском подполье или разведке, награжден медалью "За оборону Ленинграда", а также граждане, получившие в детстве инвалидность из-за ранения.

Кроме того, в мае будет произведен перерасчет социальных пенсий некоторым пожилым россиянам.