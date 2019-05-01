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С 1 мая: россиянам повысили пенсии

Фото: www.globallookpress.com
Увеличатся выплаты ветеранам ВОВ

Система расчета доплат к пенсиям изменится с начала мая. Сегодня президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Как стало известно, ветераны ежемесячно ветераны будут получать больше на девять с половиной тысяч рублей. Документ можно увидеть на портале правовой информации. В этом году на увеличение пенсий правительство выделит 950 миллионов рублей. В 2020 и последующих – до 1,42 миллиарда.

В 2012 году при исчислении военной пенсии согласно должности и званию размер денежного довольствия учитывали в размере 54 процентов. Планировалась, что благодаря постепенному увеличению год от года, он достигнет ста процентов. Однако новый закон, который вступает в силу 1 мая, отменяет это положение для служивших в частях и учреждениях, которые входили в состав действующей армии в годы ВОВ, а также для сотрудников разведки, для партизан, для обладателей медали "За оборону Ленинграда", а также для инвалидов с детства из-за полученных во время войны ранений.

Закон, подписанный сегодня, "позволит улучшить социально-экономическое положение участников ВОВ, обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения указанной категории лиц", – сообщается в пояснительной записке.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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