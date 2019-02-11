Поправки подготовлены по итогам общественных обсуждений документа

"Единая Россия" представит на больших парламентских слушаниях, которые состоятся в понедельник, 11 февраля, в Госдуме, поправки к законопроекту о паллиативной помощи. Об этом сообщил член общественного совета партпроекта ЕР "Здоровое будущее", член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев.

"Поправки выработаны, в том числе, и по итогам посещения хосписов и паллиативных отделений больниц в региональную неделю", – указал депутат.

Кобзев отметил, что при доработке законопроекта партия провела более 100 мероприятий по его общественному обсуждению. При этом, работая над поправками, единороссы в первую очередь думали о сохранении качества жизни для паллиативных пациентов.

"Речь идет не только о медицинской помощи, но и социальной, и духовной – это и качественный уход, и психологическая поддержка, и обеспечение доступа к пациенту представителей религиозных конфессий. На практике это уже есть. Необходимо закрепить практику в законодательстве", – подчеркнул Кобзев.

В частности, предлагается изменить подход к понятию "обезболивание". Сейчас в документе говорится об облегчении боли "доступными методами", то есть фактически теми, которые есть в наличии. В ЕР настаивают: обезболивание должно проводиться методами и средствами, которые реально избавят от боли.

Другой важный момент – обезболивание должны получать все пациенты вне зависимости от их состояния. Даже если человек без сознания и не может сам подписать согласие на применения препарата, он имеет право на облегчение боли.

По мнению депутатов ЕР, требует уточнения и термин "поддержание функций организма".

"Поддержание функций организма – это реанимация, то есть, лечение. А паллиативная помощь – поддержание качества жизни неизлечимого пациента", – указал Кобзев.

Законопроект о паллиативной медицинской помощи, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина, прошел первое чтение в Госдуме. Перед вторым чтением парламентарии решили провести большие общественные слушания, чтобы учесть мнения и пожелания экспертов, специалистов, активистов, социальных служб.

Важно, что документом предусматривается возможность оказания паллиативной медицинской помощи не только в больницах и хосписах, но и на дому, а также в условиях дневного стационара.