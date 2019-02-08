Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Единая Россия" материально поддержит калужских мам

Фото: www.globallookpress.com
Партийцы намерены увеличить размер регионального маткапитала

Удвоить выплаты за рождение третьего и последующих детей предложили представители "Единой России" в Калуге. Ранее сумма материнского капитала составляла 50 тыс. рублей. Партийная инициатива была рассмотрена и поддержана на заседании комитета по социальной политике регионального Заксобрания.

Фото: www.globallookpress.com

Уже в этом году увеличенным "вознаграждением" могут воспользоваться более двух тысяч калужских мам. Нововведение поспособствует повышению рождаемости в области, полагает координатор партпроекта "Крепкая семья" Полина Клочинова.

"Для обеспечения стимулирования рождаемости в Калужской области предложено увеличить размер материнского капитала при рождении третьего и последующих детей до 100 тысяч рублей. Это показывает безусловный приоритет поддержки материнства и детства государственной политикой, которую проводит президент России Владимир Владимирович Путин и губернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов",

отметила Клочинова, напомнив, что у партийного проекта "Крепкая семья" – "говорящее" название.

Полина Клочинова. Фото: kaluga.er.ru

Инициативная группа ЕР заботится об укреплении института семьи, семейных ценностей и ячеек общества в целом. Большое внимание уделяется молодым и многодетным семьям, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Испанцы потребовали вернуть Россию в Совет Европы

Мадрид напомнил европейцам о правах человека

США отказали Польше в просьбе о ракетах

Американцы будут действовать только после консультаций с партнерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей