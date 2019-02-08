"Единая Россия" материально поддержит калужских мам

Партийцы намерены увеличить размер регионального маткапитала

Удвоить выплаты за рождение третьего и последующих детей предложили представители "Единой России" в Калуге. Ранее сумма материнского капитала составляла 50 тыс. рублей. Партийная инициатива была рассмотрена и поддержана на заседании комитета по социальной политике регионального Заксобрания.

Уже в этом году увеличенным "вознаграждением" могут воспользоваться более двух тысяч калужских мам. Нововведение поспособствует повышению рождаемости в области, полагает координатор партпроекта "Крепкая семья" Полина Клочинова.

"Для обеспечения стимулирования рождаемости в Калужской области предложено увеличить размер материнского капитала при рождении третьего и последующих детей до 100 тысяч рублей. Это показывает безусловный приоритет поддержки материнства и детства государственной политикой, которую проводит президент России Владимир Владимирович Путин и губернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов",

– отметила Клочинова, напомнив, что у партийного проекта "Крепкая семья" – "говорящее" название.

Инициативная группа ЕР заботится об укреплении института семьи, семейных ценностей и ячеек общества в целом. Большое внимание уделяется молодым и многодетным семьям, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию.