Лекарства не панацея: при гипертонии помогут овощи

Избежать инфаркта и инсульта можно, сократив потребление соли

Держать под контролем гипертонию помогает спорт и отказ от вредных привычек. Однако предотвратить серьезные проблемы со здоровьем сможет и правильный рацион питания. Ведь артериальное давление повышается до критических показателей из-за переизбытка натрия.

Ученые советуют есть не больше 6 граммов соли в день. Однако вычислить ее объем довольно трудно. Впрочем, как сообщает издание Express, с этим веществом хорошо справляется сельдерей, который можно добавлять в супы, рагу и другие блюда.

Стебли этого растения также содержат фталимиды, которые сами по себе снижают давление, а также магний и калий. Медики советуют есть 4 стебля сельдерея в день, чтобы сохранить здоровье.

Калий, как отмечает "Вечерняя Москва", в большом объеме содержится в томатном соке. Всего 120 миллилитров напитка дают организму 275 миллиграммов этого очень полезного элемента. Взрослому человеку достаточно пить всего 350 миллилитров томатного сока в день, чтобы контролировать давление.

При этом курица, говядина, рыба, бананы, брокколи и орехи также богаты калием.