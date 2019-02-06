Депутаты "Единой России" обсудили проблему газовой безопасности

Требования к специализированным службам должны быть жестче, считают в партии

Актуальным вопросом озадачились в "Школе грамотного потребителя". Представители партпроекта разработали комплекс мер по безопасному использованию газа в повседневной жизни. Он подготовлен по итогам первого заседания площадки ЕР "Благополучие человека".

По мнению депутатов "Единой России", к газовым организациям должны предъявляться более жесткие требования. Им стоит уделить пристальное внимание регламенту и синхронизации проверок оборудования, дымоходов и вентиляции. Эффективным также будет, считают в партии, запрет продажи плит и колонок без системы "газ – контроль". Необходимо также стандартизировать цены на техобслуживание.

К созданию данных мер были привлечены депутаты партии в регионах, эксперты ЖКХ и газовой отрасли, представители советов домов. Они стали свидетелями и участниками внеплановых проверок, рассказал председатель общественного совета "Школы грамотного потребителя" Сергей Степашин.

"Очевидно, что полумерами здесь не обойтись. Мы насчитываем порядка 35 пунктов, которые, на наш взгляд, показывают комплекс предложений, которые нужно предпринять и правительству России, и законодателям в Госдуме",

– отметил он.

Перечень партийных инициатив передадут в президиум Генсовета "Единой России", чтобы затем его представили правительству и фракции в нижней палате.