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ЕР встала на защиту врачей

Фото: www.globallookpress.com
Партия доработает закон об ответственности за рецепты с наркопрепаратами

"Единая Россия" внесет свой вклад в документ Минздрава. Речь идет о законопроекте о декриминализации ответственности врачей, пациенты которых нуждаются в лечении наркотическими и психотропными веществами.

Единороссы с помощью экспертов партпроекта "Здоровое будущее", медицинских сообществ и общественных организаций разработают предложения, которые затем направят в министерство. А пока закон был вынесен на суд общественности, рассказал член Общественного совета проекта ЕР, депутат Госдумы Юрий Кобзев, отметив, что партийцы выступают не за полное, а за частичное освобождение от ответственности.

Юрий Кобзев. Фото: er-duma.ru

"Если человек впервые совершил подобное нарушение, то в таком случае он должен быть освобожден от уголовной ответственности, – заявил парламентарий и привел в пример отдельно взятую ситуацию. – Если медицинская сестра взяла ампулу с наркотическим или сильнодействующим препаратом в руки, и когда она набирала препарат, ампулу разбила, у нее есть два пути: не ввести пациенту обезболивающий препарат или сделать это и попасть под уголовную статью".

При этом, отметил Кобзев, ЕР считает своей обязанностью добиться того, чтобы пациент получал нужные препараты и не страдал от боли.

Фото: www.globallookpress.com

С политиком согласны представители благотворительного фонда "Подари жизнь", в частности руководитель его юридического проекта Полина Саблина. По ее словам, данный вопрос как никогда актуален. "Медицинские работники не хотят работать с этими веществами из-за страха уголовного преследования", – она.

Идею о смягчении наказания поддержала советник гендиректора ФГУП "Московский эндокринный завод" Елена Масловская. По ее мнению, в ряде медицинских случаев достаточно будет штрафа. А УК РФ следует применять к тем докторам, которые умышленно нарушают закон и действия которых чреваты последствиями. "Обязательно должны работать эти два фактора", – заверила Масловская. 

Проект ЕР "Здоровое будущее" пропагандирует ЗОЖ и следит за тем, чтобы россияне получали качественную и доступную медпомощь. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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