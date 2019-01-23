В ЕР раскритиковали введение электронормы

Партийцы назвали предложение несправедливым

Инициатива Минэкономразвития не поможет решить актуальную проблему электроэнергетики, считают в "Единой России". Речь идет о введении социальной нормы потребления электричества. Она, уверены партийцы, усложнит жизнь малоимущим и вызовет недовольство. А еще не сдвинет с мертвой точки трудности, связанные с перекрестным субсидированием и безоговорочным повышением энергоэффективности. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике единоросс Павел Завальный.

"За счет перекрестного субсидирования электроэнергетики сегодня цена на электричество для населения на 20% ниже, чем цена для промышленности, а по оценкам экспертов, в частности, Высшей школы экономики, для эффективной работы ТЭК и экономики должна быть выше на 30%,"

– сообщил парламентарий, отметив, что отмена перекрестного субсидирования "одномоментно" приведет к росту цен в 1,7 раза.

Это, по его мнению, "будет несправедливо, вызовет рост социальной напряженности, разгонит инфляцию и сведет на нет экономический эффект от повышения".

В 2013-м социальная норма вводилась в семи пилотных регионах, однако существенной пользы не принесла, напомнил партиец. Согласно нововведению, установленный объем электричества жители оплачивали по сниженному базовому спецтарифу. А то, что "нагорало" сверх нормы, – по увеличенным ставкам.

"Эксперимент не решил проблем электроэнергетики",

– заключил Завальный. Подчеркнув, что население было недовольно инициативой. Ее, кстати, единороссы обсудят 12 февраля, рассказала координатор дискуссионной площадки ЕР "Благополучие человека" Наталья Починок.

"В преддверии этого будет проведен опрос граждан об их отношении к предлагаемой мере. К обсуждению будут приглашены представители Минрегиона, Минэкономразвития, Минэнерго, регионов, общественности", – осведомила она, добавив, что решения, от которых зависит судьба миллионов, должны приниматься взвешенно. По ее мнению, идея Минэкономразвития несвоевременная, к тому же вызывает много претензий.

"Мера предлагается к применению на лицевой счет (домохозяйство, где установлены электрические плиты) без учета количества проживающих в жилом помещении людей, а ведь в домохозяйстве могут проживать многодетные, малообеспеченные семьи",

– пояснила Починок.

Позже стало известно, что пока беспокоиться не о чем. Правительство РФ отложило обсуждение введения дифференцированных тарифов на электроэнергию.