СССР развалился из-за неприятия Михаилом Горбачевым алкоголя

Любовь русских к спиртным напиткам не стоит недооценивать. Пьяницы из России способны изменить судьбу мира и доказали это, развалив СССР. К таким выводам пришли в японском издании Asahi Shimbun.

В публикации говорится о том, что проблемы Советского Союза начались, когда первый – он же последний – президент СССР Михаил Горбачев объявил масштабную антиалкогольную кампанию.

"Она вызвала гнев пьющих, у которых было только одно развлечение – алкоголь. Это привело к распаду СССР в конце 1991 года, а также отставке Горбачева", – приводит телеканал "360" выдержку из статьи.

Причем не случайно место "трезвенника" Горбачева в Кремле занял любитель выпить Борис Ельцин.

"Господин Ельцин известен своим несравненным энтузиазмом к спиртным напиткам, и поэтому ходят слухи, что он прогнал Горбачева, врага пьющих", – цитирует "Царьград" японское издание.

Таким образом, Ельцин смог пробиться к власти благодаря своей страсти к спиртному, которую разделяют большинство русских. При этом японские журналисты призывают своих читателей не заблуждаться и не считать, что все граждане РФ не мыслят своей жизни без бутылки.

"В Японии немало тех, кто выпивает каждый день, однако в сегодняшней России это крайне редкий случай", – приводит мнение автора статьи "Свободная пресса".

Действительно, срыв в редкие, но сильные запои – вот большая проблема для РФ.