Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США приготовили два ядерных сценария для СССР

Фото: www.globallookpress.com
Карибский кризис мог стать концом Советского Союза

Гипотетическая атака "полной силы" США на СССР в 1962 году привела бы к уничтожению почти всех советских городов и сотням миллионов жертв. К такому выводу пришел эксперт The National Interest. 

В статье Кайла Мизоками рассказывается о Едином интегрированном оперативном плане (SIOP) США, который появился как ответ на Карибский кризис. Первый документ, известный как SIOP-62, содержал два сценария военных удара по Советскому Союзу и Китаю. Один из них получил название "Full Force" ("Полная сила") и предусматривал наихудшие последствия для СССР. 

"Атака "Полной силы" уничтожила бы 295 городов, оставив невредимым только пять населенных пунктов с населением в пятьдесят тысяч и более человек. Жертвами стали бы 72% городского населения и 54% от общей численности населения, что составляет 108 миллионов человек", – пишет Мизоками со ссылкой на Архив национальной безопасности США.

Более "щадящий" вариант предусматривал нанесение удара Силами оповещения по двум сотням советских городов, что обернулось бы гибелью 37% населения СССР. Кроме того, уничтоженными оказались бы 75% средств доставки ядерных боеприпасов страны. 

При ядерной войне США с Китаем пострадали 49 китайских городов. Поднебесная потеряла бы десятую часть своего населения. При этом не обошлось бы без жертв среди мирного населения восточной Европе будут. В случае удара только по военным целям американские ядерные силы уничтожили бы 1,3 млн человек.

"В целом, тотальное нападение США на Советский Союз, Китай и страны-сателлиты в 1962 году погубило бы 335 миллионов человек в течение первых 72 часов",

– подвел итоги Мизоками.

Ответный ядерный удар СССР по США унес бы жизни 60-80 млн американцев. В случае своевременного оповещения и эвакуации населения крупных американских городов число погибших удалось бы снизить до 47-51 млн человек. В результате взаимного ядерного нападения большая часть промышленно развитого мира оказалась бы в каменном веке, при этом сотни миллионов людей погибли бы сразу и еще до 1 млрд скончались бы от радиации, болезней и голода в послевоенный период.

Автор отмечает, что после распада Советского Союза угроза ядерной войны между Америкой, Россией и Китаем до сих пор сохраняется, и последствия ее не менее ужасные, передает НСН.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Дания грозит "Северному потоку - 2" химоружием

Копенгаген нашел аргумент против строительства трубопровода

Мгновенно вырастет: назван курс доллара в апреле

Американская валюта может подорожать на 10 рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей