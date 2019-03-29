США приготовили два ядерных сценария для СССР

Карибский кризис мог стать концом Советского Союза

Гипотетическая атака "полной силы" США на СССР в 1962 году привела бы к уничтожению почти всех советских городов и сотням миллионов жертв. К такому выводу пришел эксперт The National Interest.

В статье Кайла Мизоками рассказывается о Едином интегрированном оперативном плане (SIOP) США, который появился как ответ на Карибский кризис. Первый документ, известный как SIOP-62, содержал два сценария военных удара по Советскому Союзу и Китаю. Один из них получил название "Full Force" ("Полная сила") и предусматривал наихудшие последствия для СССР.

"Атака "Полной силы" уничтожила бы 295 городов, оставив невредимым только пять населенных пунктов с населением в пятьдесят тысяч и более человек. Жертвами стали бы 72% городского населения и 54% от общей численности населения, что составляет 108 миллионов человек", – пишет Мизоками со ссылкой на Архив национальной безопасности США.

Более "щадящий" вариант предусматривал нанесение удара Силами оповещения по двум сотням советских городов, что обернулось бы гибелью 37% населения СССР. Кроме того, уничтоженными оказались бы 75% средств доставки ядерных боеприпасов страны.

При ядерной войне США с Китаем пострадали 49 китайских городов. Поднебесная потеряла бы десятую часть своего населения. При этом не обошлось бы без жертв среди мирного населения восточной Европе будут. В случае удара только по военным целям американские ядерные силы уничтожили бы 1,3 млн человек.

"В целом, тотальное нападение США на Советский Союз, Китай и страны-сателлиты в 1962 году погубило бы 335 миллионов человек в течение первых 72 часов",

– подвел итоги Мизоками.

Ответный ядерный удар СССР по США унес бы жизни 60-80 млн американцев. В случае своевременного оповещения и эвакуации населения крупных американских городов число погибших удалось бы снизить до 47-51 млн человек. В результате взаимного ядерного нападения большая часть промышленно развитого мира оказалась бы в каменном веке, при этом сотни миллионов людей погибли бы сразу и еще до 1 млрд скончались бы от радиации, болезней и голода в послевоенный период.

Автор отмечает, что после распада Советского Союза угроза ядерной войны между Америкой, Россией и Китаем до сих пор сохраняется, и последствия ее не менее ужасные, передает НСН.