Самого кровавого маньяка СССР подловили на мелочи

Простой факт позволил прижать к стенке самого Андрея Чикатило

Пожалуй, самый известный и жестокий в отечественной истории душегуб Андрей Чикатило оказался за решеткой благодаря смекалке следователя по его делу Иссы Костоева. Об этом рассказал сам Костоев в сюжете спецпроекта Следственного комитета "дела давно минувших дней".



Дело Чикатило стало последним в карьере следователя, и это была настоящая схватка двух умов, отметил Костоев. Маньяка отличал сообразительность и интеллект, а также недюжинная изворотливость, благодаря которой он смог долгое время избегать преследования.

По словам Костоева, его работу усложняло и то, что в конце 70-х и в 80-е еще не был широко распространен анализ ДНК. Поэтому никаких значимых улик против Чикатило у следствия не было, и Костоеву нужно было заставить маньяка заговорить. Но сделать это было тоже нелегко – убийца умел устанавливать дистанцию с людьми.

"Даже камерную разработку я не позволил в отношении него проводить, чтобы с ним сидела какая-то агентура и так далее. Обстоятельства были таковы, что Чикатило сам должен был рассказать о своей преступной деятельности", – цитирует Костоева РИА "Новости".

Тогда следователю пришла в голову идея. Он запросил карту аналогичных убийств по всему Советскому Союзу. Сопоставив ее с географией командировок маньяка, он фактически поставил тому мат – совпадения были очевидными.

Андрей Чикатило орудовал в нескольких регионах СССР с 1982 по 1990 годы. На его счету 43 доказанных в суде убийства. В то же время прокуратура настаивала на том, что его жертвами стали 52 человека.