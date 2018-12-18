Горбачев поспорил с Путиным о ДРСМД

Советскому руководителю не понравились слова главы РФ об одностороннем разоружении

Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев поставил под сомнение осведомленность российского лидера Владимира Путина по действию договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 г. По его мнению главу России могли неправильно проинформировать.

Ранее сегодня Путин в ходе выступления на заседании расширенной коллегии министерства обороны заявил, что заключение ДРСМД стало односторонним разоружением для советской страны. Зачем руководство СССР пошло на такой шаг, "одному богу известно, но это было сделано", сказал президент РФ. При этом, подчеркнул Путин, партнеры Советского Союза по договору "продолжали развивать такие системы вооружения морского и воздушного базирования".

"К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет – как советских, так и американских", – сказал РИА "Новости" Михаил Сергеевич.

По его словам, ракеты воздушного базирования "охватывались договором о сокращении стратегических наступательных вооружений". Договор СНВ-I подписан в июле 1991-го, сейчас его функции выполняет СНВ-III.

"Все решения, принимавшиеся на переговорах по разоружению, тщательно прорабатывались в ведомствах, в том числе в министерстве обороны и генштабе", – отметил Горбачев.

Между тем, в своем сегодняшнем выступлении Путин в качестве примера такого вооружения у американцев привел систему Tomahawk. Эффективность этих крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования, по данным военных экспертов, около 30%.

"Они, конечно, нуждаются в совершенствовании. Воздушная составляющая у них чуть получше, но тоже подлежит развитию", – цитирует ТАСС российского президента.

Беспокойство у Вашингтона, считает он, вероятно вызывает появление у Москвы со времен подписания договора ракет средней и меньшей дальности морского и воздушного базирования, и данное вооружение работает "очень хорошо, успешно, точно и как положено".

"Но это не нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Здесь никакого нарушения нет. Да, у нас появилось это оружие, его раньше не было, но нарушения никакого нет, на земле ничего не располагаем", – подчеркнул Путин.

Лидер РФ указал на тот факт, что американцы сами нарушают договор поставками в Румынию и Польшу своих систем морского базирования Aegis, а также применяя ударные беспилотники, соответствующие всем характеристикам ракет средней и меньшей дальности.

"То есть, они впрямую нарушают, а нам предъявляют какие-то гипотетические, ничем не обоснованные претензии", – констатировал он.