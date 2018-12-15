Пентагон оставил Шойгу без ответа относительно судьбы ДРСМД

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Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе Пентагона Джеймсу Мэттису с предложением провести дополнительные переговоры по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Однако Американская сторона полностью проигнорировала предложение, сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, Шойгу поручил передать свое обращение через атташе по вопросам обороны при посольстве США в РФ. Мэттису было предложено еще раз обговорить разногласия стран по Договору РСМД. из которого Вашигтон намерен выйти. Кроме того, Шойгу предложил своему коллеге обсудить остальные проблемные точки в отношениях России и США.
Однако после передачи обращения российского министра прошло уже трое суток, а реакции противоположной стороны так и не поступило.
"Все это говорит о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности", – цитирует Конашенкова телеканал "Звезда".
Ранее США пообещали разорвать Договор о РСМД по истечению 60 дней, если Россия не выполнит за это время их требования.
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