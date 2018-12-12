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"Мертвая рука" ответит на выход США из ДРСМД

Фото: pixabay.com
Не уцелеет никто

Размещение американцами ракет средней дальности после анонсируемого разрыва договора РСМД приведет к тому, что Россия возродит свою засекреченную систему "Мертвая рука", или "Периметр", как ее называли в СССР. Такой точки зрения придерживается автор журнала The National Interest Майкл Пек.

Система, автоматически запускающая 100-мегатонные ракеты, позволит русским нанести превентивный удар по основным целям в США и Европе. В то время как живым людям понадобится слишком много времени, чтобы зеркально ответить на атаку Пентагона. Ракеты, запущенные с территории Европы, уничтожат Москву быстрее, чем российские МБР, которым придется проделать намного больший путь, даже если пуски будут производиться с подводных лодок.

По мнению эксперта, современная Россия может сделать "Мертвую руку" еще более смертоносной. В ноябре бывший командующий РВСН РФ Виктор Есин заявил в интервью газете "Звезда", что система "Периметр" функционирует и даже модернизирована. Уже другой вопрос, что после нанесения удара с территории Европы у России останется мало средств для ответного удара. "Периметру" останется ударить только тем, что осталось, но и это может быть перехвачено средствами ПРО США и НАТО.

Тем не менее, по мнению западных экспертов, Москва активно работает над тем, чтобы решить эту проблему, и в частности, рассматривает доктрину упреждающего удара. На данный момент в России принята доктрина ответно-встречного удара.

"Мертвая рука" запускает ракеты УР-100 производства "Южмаша". На пульт поступает сигнал, и ракеты уходят на цели, которые заранее определены. В современных реалиях Россия может направить ракеты на цели в Европе. Для этого, например, подойдут РС-26 "Рубеж", только шахтного базирования.

Фото Сергея Казака (ИТАР-ТАСС)Писатель и редактор The Washington Post Дэвид Хоффман в своей книге "Мертвая рука" красочно, но не факт, что реалистично, описывает начало ядерной войны. Как только власти поймут, что наступил час икс, они дернут ручку переключателя. В этот же момент офицеры бросятся в подземные бункеры, так называемые "шарики". В это время система уже должна была начать запуски ракет по всей стране, а в случае повреждения коммуникаций свою работу выполнят военные, которые "подстрахуют" автоматику.

Хоффман считает, что СССР создал "Периметр" из опасения, дескать, если США ударят первыми, а у руководителя страны не хватит духу или не будет возможности нанести ответный удар, за него это сделает "Мертвая рука".

Александр ИЛЬИН
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