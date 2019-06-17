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Названо число работающих пенсионеров в России

Фото: www.globallookpress.com
Россияне не забывают обращаться в службу занятости за помощью

Минтруд провел исследование и выяснил, что в 2018-м целых 9,6 млн россиян, которые достигли пенсионного возраста, продолжали трудиться. Их оказалось меньше половины от общего числа пенсионеров – всего 20,4% (за год до этого их было 21,1%). Таким образом, каждый пятый пенсионер не спешит бросать работу.

"По данным Пенсионного фонда РФ, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляет 43 млн 871 тыс. 625 человек, из них работающих – 9 млн 669 тыс. 711 человек",

– говорится в официальном документе, опубликованном на сайте ведомства.

Пенсионеры также обращаются за помощью в поиске работы к службам занятости. По состоянию на 1 января 2019-го таких людей было 4,2 % от общего числа тех, кто пользуется биржей труда.

Большей всего таким способом ищут работу жители Санкт-Петербурга, Сахалина и Москвы. Меньше всего – Ингушетии, Чечни и Дагестана, а также Кабардино-Балкарской республики.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, в каких сферах пенсионерам рады работодатели. Начальники нанимают людей, которые достигли почтенного возраста, в отраслях промышленности, в производстве, недвижимости, строительстве и продажах. 

Полина ИВАНОВА
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