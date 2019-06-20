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Россиянам пообещали высокие пенсии

Фото: www.globallookpress.com
Пенсионерам обеспечат сытую старость

Власти уделяют повышенное внимание вопросам о повышении социальных выплат. Поэтому пенсии, которые заметно выросли в этом году, будут расти и дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"Поскольку обеспечение пенсионеров нормальным доходом – это один из приоритетов государства, безусловно, мы будем за этим следить. В этом году индексация пенсий по старости составила 7,05% при инфляции 3,4%",

– заявил глава государства.

Путин также напомнил, что с 1 апреля на 2% были повышены государственные и социальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. А с 1 октября прибавка ждет военных пенсионеров. Выплаты им повысятся на 4,3% "одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих".

Андрей ФИЛАТОВ
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