Россиянам пообещали высокие пенсии

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Власти уделяют повышенное внимание вопросам о повышении
социальных выплат. Поэтому пенсии, которые заметно выросли в этом году, будут
расти и дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
"Поскольку обеспечение пенсионеров нормальным доходом – это один из приоритетов государства, безусловно, мы будем за этим следить. В этом году индексация пенсий по старости составила 7,05% при инфляции 3,4%",
– заявил глава государства.
Путин также напомнил, что с 1 апреля на 2% были повышены государственные и социальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. А с 1 октября прибавка ждет военных пенсионеров. Выплаты им повысятся на 4,3% "одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих".
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