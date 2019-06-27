Пожилым россиянам начнут платить за полгода до пенсии

Реформа пенсионной системы, проведенная в прошлом году, вступает в силу с 1 июля. В этот день начнется начисление социальных выплат с учетом повышения пенсионного возраста. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.



С 2020 г. россияне станут выходить на заслуженный отдых на год позже установленного ранее срока: женщины в 56 лет, мужчины – в 61 год. Но чтобы смягчить негативный эффект от вынужденного продления трудовой карьеры, правительство начнет выплачивать пенсии на полгода раньше, с 1 июля в2019 г., поясняет "Лайф.ру".

"Пенсионный возраст будет повышаться постепенно, за десять лет (с 2019 по 2028 год). Чтобы адаптироваться к новым параметрам, в первые несколько лет переходного периода предусмотрена специальная льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Она предусмотрена для тех, кто по прежнему законодательству должен был выйти на заслуженный отдых в 2019 и 2020 годах. Это касается женщин 1964–1965 гг. рождения и мужчин 1959–1960 гг. рождения",

– сообщили в Пенсионном фонде.

Еще одной приятной новостью для пожилых граждан станет завершение перерасчета социальных доплат. По новым правилам, доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры поддержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций, передает "Российская газета".





Многие получили повышенные выплаты вместе с пенсией за май. Окончательно повышение дооформят к 1 июля. В пенсионном ведомстве уточнили, что перерасчет социальной доплаты к пенсии произведен примерно для 4,4 млн человек. В результате ежемесячные выплаты выросли для них в среднем на 523 рубля.

Наконец, ранее на этой неделе правительство РФ приняло постановление, которое расширяет перечень сельскохозяйственных профессий, представители которых имеют право на 25%-ную надбавку к выплатам.

"Перечень расширен такими категориями, как рабочие всех наименований, индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства, заведующие складскими помещениями; лица, связанные с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования, а также с охраной производственных объектов сельского хозяйства", – сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.