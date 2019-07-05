Государство и работодатель должны помочь работникам откладывать на старость

Развитие корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения) поможет будущим пенсионерам увеличить выплаты до 56% от утраченного заработка. Об этом рассказали в Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ).



"Корпоративные программы стагнируют после введения ОПС (обязательного пенсионного страхования), которое не мотивировало организации к формированию дополнительной пенсии. Но при дополнительных стимулах со стороны государства и участии работодателей негосударственные пенсионные фонды смогут привлечь 15 млн человек на корпоративные планы",

– заявил в интервью "Известиям" глава НАПФ Константин Угрюмов.

Чтобы корпоративные программы заработали, нужно ввести систему софинансирования: по 2% в счет будущей пенсии вносят сам работник и работодатель, а еще по 1% добавляет государство. Также необходимо ввести ряд льгот. К примеру, властям следует освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО. Эта мера уже сейчас позволила бы сохранить в доходах пенсионеров в среднем по 450 рублей. А выпадающие доходы из бюджета при такой схеме составили бы всего 6 млрд рублей.

Кроме того, нужно освободить от налога на прибыль пенсионные взносы по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников, передает Ura.ru. Правило можно распространить, например, на сотрудников, отработавших не менее трех лет.

Самостоятельно откладывать на сытую старость россиянам чрезвычайно сложно: все упирается в проблему низких доходов населения. Но при определенных условиях корпоративные программы могут увеличить коэффициент замещения (утраченного заработка) с нынешних 36% на 10–20 процентных пунктов, уверены в НАПФ. Таким образом, пенсия в идеале может дорасти до 56% от зарплаты, отмечает "Федерал Пресс".

Эксперты настороженно относятся к предложению НАПФ. "Сейчас трудно говорить, имеет перспективы такой вариант или нет. Все зависит от политической воли регулятора и исполнительной власти", – отметил директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин.