Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найден надежный способ повысить пенсию

Фото: www.globallookpress.com
Государство и работодатель должны помочь работникам откладывать на старость

Развитие корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения) поможет будущим пенсионерам увеличить выплаты до 56% от утраченного заработка. Об этом рассказали в Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ).

"Корпоративные программы стагнируют после введения ОПС (обязательного пенсионного страхования), которое не мотивировало организации к формированию дополнительной пенсии. Но при дополнительных стимулах со стороны государства и участии работодателей негосударственные пенсионные фонды смогут привлечь 15 млн человек на корпоративные планы",

заявил в интервью "Известиям" глава НАПФ Константин Угрюмов.

Чтобы корпоративные программы заработали, нужно ввести систему софинансирования: по 2% в счет будущей пенсии вносят сам работник и работодатель, а еще по 1% добавляет государство. Также необходимо ввести ряд льгот. К примеру, властям следует освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО. Эта мера уже сейчас позволила бы сохранить в доходах пенсионеров в среднем по 450 рублей. А выпадающие доходы из бюджета при такой схеме составили бы всего 6 млрд рублей.

Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, нужно освободить от налога на прибыль пенсионные взносы по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников, передает Ura.ru. Правило можно распространить, например, на сотрудников, отработавших не менее трех лет.

Самостоятельно откладывать на сытую старость россиянам чрезвычайно сложно: все упирается в проблему низких доходов населения. Но при определенных условиях корпоративные программы могут увеличить коэффициент замещения (утраченного заработка) с нынешних 36% на 10–20 процентных пунктов, уверены в НАПФ. Таким образом, пенсия в идеале может дорасти до 56% от зарплаты, отмечает "Федерал Пресс".

Эксперты настороженно относятся к предложению НАПФ. "Сейчас трудно говорить, имеет перспективы такой вариант или нет. Все зависит от политической воли регулятора и исполнительной власти", – отметил директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Абсурд по-американски: как "пшик" обернулся реальными санкциями

Вашингтон не смущает ложь во имя собственной выгоды

Европа в ужасе: Киев обвинил "Газпром" в остановке транзита газа

Запад экстренно запасается голубым топливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей