Повышение выплат произойдет автоматически

С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.



На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Сумма, на которую вырастет пенсию, будет высчитываться для каждого персонально, передает "Клерк.ру".

Основанием для перерасчета являются страховые взносы, поступившие на индивидуальные счета граждан, внесенные их работодателями. В конечном счете, все зависит от уровня заработной платы пенсионера и от того, на сколько пенсионных баллов вырос по итогам года его индивидуальный счет.

С 2016 г. работающим российским пенсионерам (в отличие от неработающих) пенсионные выплаты не индексируют. То есть размер пенсий ежегодно не увеличивается на определенный процент, который устанавливает правительство РФ в зависимости от уровня инфляции в предыдущем году.

Вместо этого ежегодно 1 августа этой категории получателей страховых пенсий делают корректировку, то есть перерасчет. При этом прибавка не может быть выше стоимости трех пенсионных баллов, а для расчета берется стоимость балла в том году, когда гражданин вышел на пенсию.

Стоимость одного пенсионного балла для оформивших пенсию с 1 апреля 2017 г. до конца того же года составляла 78,58 рубля. Соответственно, размер их прибавки в этом году не превысит 235,74 руб. в месяц. Если пенсионер вышел на пенсию в 2018 г., когда один балл равнялся 81,49 руб., он получит максимальную ежемесячную прибавку в размере 244,47 рубля.

Работающие пенсионеры, оформившие пенсию после 1 января 2019 г., в августе этого года прибавку не получат. Все заработанные ими в прошлом году баллы уже были учтены при выходе на пенсию. Перерасчет для них будет произведен в августе будущего года.

С 1 мая 2019 г. в России выросло пенсионное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны. Доплата составила 9,5 тыс. рублей ежемесячно. За месяц до этого вступил в силу закон об индексации выплат выше прожиточного минимума. По новой схеме государство сначала будет устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе. И только после этого будет осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.