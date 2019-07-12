Новую пенсионную реформу отложат на год

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Публичное обсуждение законопроекта о введении системы
индивидуального пенсионного капитала (ИПК) могут перенести на 2020 год. С таким
предложением выступило руководство Банка России.
Сейчас регулятор согласовывает перенос с Министерством финансов, которое разработало проект новой системы, призванной повысить уровень пенсий россиян. В Центробанке не согласны с пунктом о добровольном присоединении граждан к программе, что противоречит позиции президента.
Окончательного решения по рассмотрению реформы еще не принято, передает РБК со ссылкой на высокопоставленные источники. По словам неназванного федерального чиновника, перенос обсуждения системы ИПК – "это позиция ЦБ".
Система индивидуального накопления пенсий подразумевает, что обязательные взносы работодателя заменят добровольными взносами работника. Предлагается сначала установить взнос по умолчанию в размере 0% и постепенно повышать его до 6%.
Концепцию ИПК изначально разрабатывали Банк России и Минфин. Они предлагали автоматически подключать граждан к системе, но из-за негативной реакции на повышение пенсионного возраста обсуждение проекта ненадолго отложили. Закрытые опросы показали, что граждане выступают против любых реформ с пенсиями, а без автоматического перевода на новую систему, по мнению ЦБ, изменения не имеют смысла.
Реформу сначала планировалось запустить с 1 января 2019 года, однако по ней не смогли вовремя снять все разногласия в правительстве. Потом Минфин называл реалистичным начало реформы с 2020 года. Ранее в ведомстве утверждали, что ИПК будет способствовать увеличению пенсии до 20% от среднемесячной зарплаты, передавало издание Nation News.
Президент РФ Владимир Путин одобрил переход на новую систему. Но обязательным условием этого шага он назвал добровольное подключение граждан.
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