Центробанк настаивает на принудительном переводе граждан на ИПК

Принудительный подключение граждан к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) приведет к эффекту разорвавшейся бомбы. Люди взбунтуются против фактического согласия на понижение зарплаты в пользу государства, предупреждают противники новой пенсионной программы.



Система индивидуального накопления пенсий подразумевает, что обязательные взносы работодателя в Пенсионный фонд РФ заменят добровольными взносами работника. Предлагается сначала установить взнос по умолчанию в размере 0% от зарплаты и постепенно повышать его до 6%. Переход на систему ИПК несколько раз откладывали. По последней информации, публичное обсуждение реформы начнется в 2020 году.

Камнем преткновения стал вопрос о том, каким должен быть переход на ИПК, – принудительным или добровольным. На добровольности этого шага настаивает президент РФ Владимир Путин. Но в Банке России говорят, что без "обязаловки" нововведение потеряет всякий смысл. Все дело в том, что после только что завершившейся реформы по "оптимизации пенсионной системы" граждане с большим недоверием относятся к любым проектам в этой сфере.

"Ведь кто добровольно, в здравом уме и твердой памяти подпишет себя на тупое понижение собственной зарплаты в пользу государства?! Подавляющее большинство россиян... тратят едва ли не все свои деньги на еду, лекарства и оплату "коммуналки", а приобретать что-то серьезное могут позволить себе только в кредит. И в этих условиях еще и добровольно отстегивать от 1 до 6% государству?"

– отмечает "Московский комсомолец".

Издание отмечает, что формально владеть этими деньгами будут граждане, но распоряжаться ими будут финансовые власти. "А как они распоряжаются нашими деньгами, наглядно демонстрирует "заморозка" ранее сделанных пенсионных накоплений... Власти "сэкономили" на том, что попросту не вернули гражданам их деньги. Спрашивается, что им помешает провернуть подобный трюк и с деньгами, собранными за ИПК?" – говорится в публикации.

Руководство страны не может закрывать глаза не недовольство граждан подобным проектом. Банк России тоже сдаваться не намерен. Поэтому не исключено, что к 2020 г. стороны придут к компромиссу, например, о том, что принудительно к системе ИПК будут подключать только тех, чья зарплата выше определенного уровня, и они не почувствуют ухудшения от сокращения заработка на несколько процентов.