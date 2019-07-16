Платформу частично запустят уже в 2020-м

В России создается сервис "Пенсии онлайн", который позволит человеку отслеживать вопрос с накоплениями на протяжении всего периода его участия в пенсионной системе. В пресс-службе АНО "Цифровая экономика" сообщили, что проект начнет свою работу в три этапа и полностью заработает к 2022 году.

Как передает слова заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра агентство Regnum, сервис поможет гражданину заниматься вопросом пенсий от начала трудовой деятельности и создания пенсионных накоплений до оформления этих социальных выплат и управления способом их получения.

Рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО также рассмотрела и другие онлайн проекты – комплексы госуслуг, которые называют суперсервисами.

Так, "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" реализуют с 2019-го по 2024-й. Проект касается онлайн-оформления документов для грузовых перевозок на машинах. Суперсервис "Трудовая миграция онлайн" стартует в 2020-м и окончательно заработает в 2024-м. Он позволит обеспечить легализацию трудовой деятельности мигрантов и контроль миграционных потоков.

Оформить ДТП и урегулировать убытки в рамках ОСАГО поможет комплекс госуслуг "Оформление европротокола онлайн", который запустят уже в следующем году. Суперсервис "Имущество онлайн" даст возможность людям удаленно оформлять права на земельные участки, например, решить вопрос с арендой.

"Образование в РФ для иностранцев", "Правосудие онлайн" и "Мое здоровье онлайн" также позволят людям облегчить свою жизнь. Эти суперсервисы соответственно помогут иностранным гражданам поступить в российские вузы, подать заявление в суд в Сети, а также, например, прикрепиться к той или иной поликлинике.

Как отмечает ТАСС, запуск этих суперсервисов обусловлен национальным проектом "Цифровая экономика".