Названы действенные способы подкопить денег на старость

С 1 августа работающие пенсионеры получат небольшую надбавку к ежемесячным выплатам. Остальным категориям граждан в свое время также индексировали пенсии. Средняя пенсия неработающих пенсионеров сейчас составляет 15,4 тыс. рублей. Однако существуют способы существенно улучшить свое финансовое положение в пожилом возрасте.



О факторах, влияющих на размер выплат, рассказали эксперты. По словам одного из них, руководителя GR-проектов юридической компании BMS Law Firm Дмитрия Лесняка, о сытой старости нужно думать заранее.

"На размер пенсии влияет множество факторов, в том числе стаж, зарплата и место работы. Например, повышенные выплаты получают работники госслужбы. Если человек получал большую белую зарплату, то есть работодатель осуществлял в фонд все необходимые взносы, то пенсия тоже будет больше, чем у тех, кто работал неофициально. Имеют значение воинское звание и ученая степень. Чем позднее выход на пенсию, тем больше ее размер",

– приводит слова юриста Life.ru.

Рассчитывать на повышенную пенсию также могут учителя, врачи и работники сельскохозяйственной сферы. Кроме этого, дополнительные выплаты положены пенсионерам, трудившимся в течение 15 лет на Крайнем Севере.

Уже вышедшие на заслуженный отдых граждане могут оформить себе повышенную пенсию, если у них на иждивении находится нетрудоспособный член семьи, но не более троих нетрудоспособных. На каждого из них устанавливается отдельная выплата.

Одним из самых выгодных вложений для пенсионеров остается недвижимость. Сдавая однокомнатную квартиру в Москве, можно получать сумму, эквивалентную примерно двум средним пенсиям. Так что если есть возможность в ходе трудовой карьеры скопить на дополнительную жилплощадь, то следует задуматься над ее приобретением: это отличная инвестиция.

Финансисты предупреждают россиян, что самостоятельно накопить "на старость" у них вряд ли получится. Последние пять лет в стране происходит падение реальных доходов населения, в то время как стоимость жизни продолжает расти.