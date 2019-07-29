Названы случаи прекращения выплат

Россиян предупредили: пособия могут урезать или не выдавать вообще. На выплаты, к примеру, не имеют права выпускники вузов, которые получали деньги по потере кормильца в совершеннолетнем возрасте. Отучившись, бывшие студенты попадают во взрослую жизнь и вынуждены сами себя обеспечивать.

В Пенсионном фонде России (ПФР) напоминают, что потерявшим родителя детям до 18 лет положена соцвыплата. Ее продляют еще на 5 лет, если ребенок учится очно. В 23 года средства прекращают поступать на счет. Но бывают случаи, когда студент отчисляется или переходит на "заочку".

"Информацию о прекращении обучения обязаны представлять сами получатели пенсии. О чем они дают письменное обязательство при назначении пенсии", – пояснили в ПФР "Российской газете".



Уход из жизни иждивенца – еще один повод отказать пенсионеру в деньгах. Чтобы не произошло переплаты, о его смерти также необходимо уведомлять. Иждивенцем считается нетрудоспособный гражданин, уход за которым оплачивается государством в размере 5 300 руб. Это фиксированная сумма, которая увеличивается у пенсионера.

До 7 100 руб, то есть на треть, – за одного иждивенца. До 8 800 руб. – за двоих. Трое – гарантируют двукратное увеличение выплаты. В этом случае заботливый пенсионер может рассчитывать на 10 600 руб. Его возраст также влияет на размер пособия. Те, кому за 80, получают больше.