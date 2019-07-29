Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пенсии россиян могут уменьшить

Фото: ITAR-TASS
Названы случаи прекращения выплат

Россиян предупредили: пособия могут урезать или не выдавать вообще. На выплаты, к примеру, не имеют права выпускники вузов, которые получали деньги по потере кормильца в совершеннолетнем возрасте. Отучившись, бывшие студенты попадают во взрослую жизнь и вынуждены сами себя обеспечивать. 

В Пенсионном фонде России (ПФР) напоминают, что потерявшим родителя детям до 18 лет положена соцвыплата. Ее продляют еще на 5 лет, если ребенок учится очно. В 23 года средства прекращают поступать на счет. Но бывают случаи, когда студент отчисляется или переходит на "заочку". 

"Информацию о прекращении обучения обязаны представлять сами получатели пенсии. О чем они дают письменное обязательство при назначении пенсии", – пояснили в ПФР "Российской газете".

Уход из жизни иждивенца – еще один повод отказать пенсионеру в деньгах. Чтобы не произошло переплаты, о его смерти также необходимо уведомлять. Иждивенцем считается нетрудоспособный гражданин, уход за которым оплачивается государством в размере 5 300 руб. Это фиксированная сумма, которая увеличивается у пенсионера. 

До 7 100 руб, то есть на треть, – за одного иждивенца. До 8 800 руб. – за двоих. Трое – гарантируют двукратное увеличение выплаты. В этом случае заботливый пенсионер может рассчитывать на 10 600 руб. Его возраст также влияет на размер пособия. Те, кому за 80, получают больше. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Курилы – это Россия": японцам на фоне визита Медведева посоветовали успокоиться

В Стране восходящего солнца слишком бурно обсуждают прибытие российского премьера

Друг Трампа спасает "Северный поток – 2" от гнева США

Сенатор от штата Кентукки заверил коллег, что рестрикции не навредят России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей