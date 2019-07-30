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Пенсионерам поднимут социальные выплаты

Фото: www.globallookpress.com
Размер будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе

Местные власти отныне не смогут искусственно занижать региональный прожиточный минимум при расчете доплат к пенсиям. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Разработаны единые правила, по которым будет устанавливаться величина регионального прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год. От нее и будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки",

рассказал глава Правительства на совещании с вице-премьерами в Горках (цитируется по ТАСС).

По словам Медведева, размер выплаты будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе. Он будет основываться на прожиточном минимуме пенсионера в целом по стране в первых двух кварталах текущего года. Это "позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера" и "приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров".

Размер социальных доплат тесно связан с региональным уровнем прожиточного минимума для пенсионеров. В 2019 г. он составил 8846 рублей в среднем по России.

Если в том или ином регионе уровень прожиточного минимума для пенсионера ниже общероссийского, то он получает федеральную социальную доплату к пенсии. Ранее стало известно, что Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 субъектов федерации на выплаты региональных социальных доплат.

Андрей ФИЛАТОВ
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