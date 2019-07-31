Необдуманная смена НПФ оставила граждан без средств

В прошлом году жители нашей страны лишились инвестиционного дохода с пенсий в размере 15,6 млрд рублей. Такие данные привела Счетная палата РФ.



Убытки понесли те граждане, которые в течение года переходили из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или в Пенсионный фонд РФ. На них были наложены штрафные санкции. По сравнению с 2017 г. объем потерь снизился втрое: тогда россияне лишились дохода в размере 44,5 млрд рублей.

При переходе между частными фондами клиенты в 2018 г. потеряли всего 4,3 млрд рублей. Годом ранее потери клиентов оказались в два с половиной раза больше – 10,6 млрд рублей, передает "КоммерсантЪ".

Убытки граждан уменьшились из-за слабых коммерческих результатов НПФ и реорганизации крупных частных фондов, которые возмещали убыток при переходе. Сумма, потерянная каждым гражданином снизилась в среднем на 1 тыс. рублей, до 4,2 тыс. рублей.

Прошлогодняя переходная кампания была самой пассивной за последнее десятилетие. Между негосударственными страховщиками переместились 936 тыс. человек, а вернулись из частных фондов в государственный всего 74 тыс. застрахованных лиц.

В связи с этим гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов отметил, что потери граждан сократились из-за того, что большинство людей лишилось инвестиционного дохода во время активных переходных кампаний 2016‑2017 годов. По его оценке, если темпы переходной кампании этого года сохранятся на прошлогоднем уровне, то потери граждан не должны превысить показатели 2018 года.

При переходе из одного НПФ в другой необходимо выждать пять лет, чтобы не лишиться инвестиционного дохода от пенсии. В 2017 г. около 5,8 млн человек написали заявления о переходе. Лишь 23,7 тыс. человек из них выждали пятилетний срок. У остальных пенсионные накопления сгорели.