Пенсии в августе вырастут дважды

Выплаты работающим пенсионерам увеличатся на 260 рублей

С 1 августа Пенсионный фонд РФ провел перерасчет страховых выплат пенсионерам, работавшим в 2018 году. Теперь пожилые граждане, не прекратившие трудовую деятельность, получат дополнительную прибавку. Ее размер не превысит двух-трех сотен рублей.



Корректировка затронет всех получателей страховых пенсий, за которых в предыдущем году перечислялись страховые взносы, пояснили в пенсионном ведомстве. Чем выше была зарплата, тем больше будет величина прибавки.

Максимальный ее размер будет ограничен тремя пенсионными коэффициентами и составит не более 261 руб. 72 коп., передает "Царьград". Это на 26 рублей больше, чем "потолок" прошлогоднего повышения пенсий.

На дополнительные выплаты работающим пенсионерам выделят 10,6 млрд рублей. Перерасчет, по предварительным данным, коснется около 14 млн человек. Никаких заявлений для получения прибавки не потребуется ‑ она будет начислена автоматически.

Пожилых россиян в августе коснется еще одно нововведение. Государство повысит размер выплат из средств пенсионных накоплений. Имеются в виду накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата, а также единовременная выплата.

Перерасчет коснется примерно полмиллиона пенсионеров, ежемесячные пенсии которых увеличатся с учетом корректирующего коэффициента. Он составит 4,9% для накопительной пенсии и 5,1% для срочной выплаты, получаемой участниками государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, передает РИА "Новости".

Ранее Росстат сообщал, что в июне реальный рост пенсий в нашей стране по сравнению с маем составил 1,4%. Это самый высокий показатель с начала 2019 года. Подобного результата удалось добиться за счет индексации пенсий для 4 млн самых бедных граждан выше прожиточного минимума.