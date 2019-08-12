Учеба во время работы может повысить пенсию

Повышение квалификации не входит в страховой стаж

Годы учебы в вузе или средних специальных образовательных учреждениях не учитываются в страховом стаже. Соответственно, эти периоды не рассматриваются при начислении пенсии. Это пояснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Для расчета пенсии берутся только периоды, когда в ПФР поступают взносы за работника. Если человек устроился работать "учеником", например, мастера или машиниста, то с ним работодатель заключает "ученический договор" и платит не зарплату, а стипендию. Со стипендии страховые взносы в ПФР не идут. Поэтому и период такого ученичества в стаж не входит.

Исключение из этой ситуации может быть одно: если учеба совмещается с трудовой деятельностью. "Доказательством факта нахождения в трудовых отношениях с организацией могут являться записи в трудовой книжке либо справки организации о зачислении на рабочее место в период прохождения производственной практики или оформлении на работу в период обучения", – приводит "Российская газета" объяснение ПФР.