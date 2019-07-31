Цена на водку съест прибавку к пенсии: не все новые законы оказались приятными

Последний месяц лета принесет много изменений в жизнь россиян

Три года работающие пенсионеры ждали индексации пенсий. Наконец, дождались. С 1 августа им положена прибавка. Рассчитываться она будет в зависимости от отчислений, которые делал за них работодатель. Но максимальное повышение составит 3 балла, то есть 244 руб. 47 коп.

Любителям путешествий за границу стоит поторопиться. Уже с 3 августа размер госпошлины за оформление загранпаспортов возрастет: за взрослый придется отдать вместо 3,5 тыс.руб. 5 тыс., за детский не 1,5 тыс., а 2,5 тыс.руб.

С 2 до 3 тыс.руб. дорожает и плата за оформление водительского удостоверения нового образца. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля обойдется в 1,5 тыс.руб.

При этом сама регистрация автомобиля новым владельцам облегчена. Теперь не обязательно ехать для этого в ГИБДД: с 4 августа поставить машину на учет можно через производителя или официального дилера, сообщает "Панорама".

Проще станет и заключать сделки с недвижимостью. С 1 августа можно обойтись без похода к нотариусу даже при продаже квартиры, у которой несколько собственников. Но если доля принадлежит несовершеннолетнему или недееспособному гражданину, простая письменная форма не пройдет.

В августе повысится цена на водку крепостью 37–39%. Пол-литровая бутылка такого напитка в рознице не сможет стоить менее 205 руб., то есть ее минимальная стоимость сравняется с более крепкими видами водок. Так что сэкономить на градусе больше не получится.

При этом производителям и продавцам алкоголя придется потратиться на обустройство складов для хранения этой продукции. После 21 августа держать ящики со спиртными напитками можно будет только в отдельных помещениях, оборудованных светильниками, датчиками температуры и влажности, уточняет "Коммерсант".

После 19 августа придется быть особенно внимательным туристам, везущим из дальних стран овощи и фрукты. Более 5 кг через российскую границу не пропустят. Ограничения наложены и на провоз букетов – не более трех по 15 цветков в каждом. Важно, что новая норма касается не только пассажиров, но и членов экипажей транспортных средств. Желающим провезти, к примеру, ящик апельсинов, придется оформлять фитосанитарный сертификат.